Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Drohungen

20th CenturyStaffel 9Folge 9
Drohungen

DrohungenJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 9: Drohungen

43 Min.Ab 12

Als ein Motorradfahrer an Kanadas Grenze versucht, illegal in die USA zu gelangen, stürzt er in eine Schlucht und seine Maschine geht in Flammen auf. Nach dem Unglück aber fehlt von dem Fahrer jede Spur. An der Absturzstelle findet das FBI lediglich mysteriöse Abdrücke. Die haben starke Ähnlichkeit mit Spuren, welche bei einem Ufo-Absturz an der Westküste Afrikas gefunden wurden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen