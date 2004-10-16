American Chopper
Folge vom 16.10.2004: Comanche 1
44 Min.Folge vom 16.10.2004Ab 12
Paul jr. hat seinen ganz eigenen Kopf und da kann ihm auch keiner reinreden - und schon gar nicht sein Vater Paul sr.. Die Teutuls sind im ewigen Streit zwischen Kreativität und Profit, zwischen Details und Abgabeterminen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" zeigt das wieder ganz deutlich, als es heißt, ein Bike zu bauen, das einem Comanche-Hubschrauber ähnelt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.