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American Chopper

Comanche 1

DMAXFolge vom 16.10.2004
Comanche 1

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American Chopper

Folge vom 16.10.2004: Comanche 1

44 Min.Folge vom 16.10.2004Ab 12

Paul jr. hat seinen ganz eigenen Kopf und da kann ihm auch keiner reinreden - und schon gar nicht sein Vater Paul sr.. Die Teutuls sind im ewigen Streit zwischen Kreativität und Profit, zwischen Details und Abgabeterminen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" zeigt das wieder ganz deutlich, als es heißt, ein Bike zu bauen, das einem Comanche-Hubschrauber ähnelt.

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