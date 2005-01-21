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American Chopper

NY Jets Bike

DMAXFolge vom 21.01.2005
NY Jets Bike

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American Chopper

Folge vom 21.01.2005: NY Jets Bike

44 Min.Folge vom 21.01.2005Ab 12

Zuerst geht das berühmte Firebike kaputt und dann baut Paul jr. auch noch an einem Go-Kart herum, anstatt sich mit dem Bike für das Team der New York Jets zu kümmern. Streit ist da vorprogrammiert. Aber dann kriegen sie es doch irgendwie wieder hin, die Teutuls. Wie sie das machen und was für Maschinen die Chefs von "Orange County Choppers" dieses Mal zusammenschrauben, zeigt diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper".

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