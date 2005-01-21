American Chopper
Folge vom 21.01.2005: NY Jets Bike
44 Min.Folge vom 21.01.2005Ab 12
Zuerst geht das berühmte Firebike kaputt und dann baut Paul jr. auch noch an einem Go-Kart herum, anstatt sich mit dem Bike für das Team der New York Jets zu kümmern. Streit ist da vorprogrammiert. Aber dann kriegen sie es doch irgendwie wieder hin, die Teutuls. Wie sie das machen und was für Maschinen die Chefs von "Orange County Choppers" dieses Mal zusammenschrauben, zeigt diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.