American Chopper
Folge vom 28.01.2005: Ehrensache 1
44 Min.Folge vom 28.01.2005Ab 12
Das Logo von POW/MIA muss natürlich auf die Maschine, die Paul Teutul sr. bauen will. Während also Mike Campo das Logo zeichnen und schweißen muss, kümmern sich Paul sr., seine Sohn Mike und Mitarbeiter Rick Petko um den Rest. Wie das Bike für die Kriegsveteranen dann langsam an Gestalt gewinnt, zeigt diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper".
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.