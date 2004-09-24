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American Chopper

Die Höllenmaschine 1

DMAXFolge vom 24.09.2004
Die Höllenmaschine 1

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American Chopper

Folge vom 24.09.2004: Die Höllenmaschine 1

44 Min.Folge vom 24.09.2004Ab 12

150.000 US-Dollar - die müssen erst einmal verdient werden. Paul Teutul sr. und sein Sohn haben die Gelegenheit, für ein Auftragsmotorrad so viel Geld zu verdienen. Aber die Maschine muss erst mal entworfen und gebaut werden. Ein harter Job beginnt für die Männer von "Orange County Choppers", wie diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" zeigt.

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