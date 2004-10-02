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American Chopper

Daytona Bike Week

DMAXFolge vom 02.10.2004
Daytona Bike Week

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American Chopper

Folge vom 02.10.2004: Daytona Bike Week

50 Min.Folge vom 02.10.2004

Es ist eines der größten Motorrad-Spektakel der USA: die Daytona Bike Week. Das können sich die Männer von "Orange County Choppers" nicht entgehen lassen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" begleitet Paul Teutul sr., seine beiden Söhne Paul und Michael und die beiden Mitarbeiter Vinnie und Cody auf dieses Biker-Treffen.

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