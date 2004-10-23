American Chopper
Folge vom 23.10.2004: Mikes Bike 1
44 Min.Folge vom 23.10.2004Ab 12
Mike ist einfach ein lustiger Kerl, der eigentlich noch gar keine Ahnung hat, was er in seinem Leben wirklich machen will. Aber eines weiß er zumindest schon, dass ihn nämlich der Telefon- und Putzjob im Unternehmen seines Vaters, dem "Orange County Choppers", langweilt und er endlich was Gescheites lernen will. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" beobachtet Mike, wie er zusammen mit seinem Vater Paul Teutul sr. und seinem Bruder Paul jr. endlich sein eigenes Bike bauen darf.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.