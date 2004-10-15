American Chopper
Folge vom 15.10.2004: Klassiker 2
44 Min.Folge vom 15.10.2004Ab 12
Während Cody mit der Fertigstellung seines Bikes gut vorankommt, hat Paul jr. einige Probleme mit dem Bau seiner "Comanche-Maschine". Und das macht Paul sr. ziemlich sauer. Diese der Dokumentarserie "American Chopper" wirft einen Blick in die Werkstatt von "Orange County Choppers" und beobachtet die beiden Teutuls bei ihrem alltäglichen, aber doch außergewöhnlichen Job.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.