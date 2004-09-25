American Chopper
Folge vom 25.09.2004: Die Höllenmaschine 2
44 Min.Folge vom 25.09.2004Ab 12
Der Scheck ist überreicht. Nun geht es ans Eingemachte. Das 150.000 US-Dollar teure Motorrad für Alex Goen muss rechtzeitig fürs "Daytona International Speedway" fertig sein. Für Paul Teutul sr. und seinen Sohn Paul Teutul jr. beginnen jetzt harte und zermürbende Wochen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" begleitet die beiden Männer von "Orange County Choppers" während des Baus und zittert mit ihnen die letzten Tage und Stunden vor der Deadline.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.