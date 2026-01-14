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Amika

Seltsame Tischmanieren

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Seltsame Tischmanieren

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Amika

Folge 10: Seltsame Tischmanieren

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel ist hin- und her gerissent. Lügen haben kurze Beine und Wahrheit währt am längsten. Aber sie hat Angst davor, den lieb gewonnenen Job im Reitstall wieder zu verlieren. Marie-Claire und Oliver wollen ihren Eltern einen Streich spielen, indem sie sich wie dressierte Kinder von spießigen Eltern aufführen. Sie sind vollkommen overdressed und ohne jede jugendliche Leichtigkeit. Nachdem die Eltern ihren Plan durchschaut haben, behandeln sie sie wie bezahltes Personal. Marie-Claire und Oliver merken schnell, dass sie sich ein Eigentor geschossen habe.

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