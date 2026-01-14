Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel hört, dass sich Jan und Marie-Luise streiten. Es geht wieder mal um Amika! Jan will jedoch nicht darüber reden und reagiert patzig auf Merels Frage, was denn los sei! Merel ist irritiert. Marie-Claire würde ihrem Bruder Oliver nach dem Streich am liebsten den Hals umdrehen! Sie fürchtet, dass sie nun nicht mehr bei Casper landen kann.

