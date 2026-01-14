Amika
Folge 20: Merel unter Verdacht
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire, Marie-Luise und Herbert sind auf der Suche nach demjenigen, der Amika freigelassen hat. Marie-Claire schießt sich auf Merel ein und unterstellt ihr Eifersucht auf ihren Reichtum und ihre Beziehung zu Casper. Auch Marie-Luise hat den Verdacht, dass Merel dahintersteckt, weil sie im alten Stall von Amika eine Mohrrübe findet, die ihm nur Merel gebracht haben kann. Selbst Jan kann nicht mehr mit Gewissheit sagen, dass Merel unschuldig ist.
