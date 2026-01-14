Amika
Folge 19: Ein Brief für Merel
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Herbert bringt die vollkommen aufgelöste Elli nach Hause. Marie-Luise und Jan schaffen es, Amika einzufangen und ihn zurück in den normalen Stall zu den anderen Pferden zu bringen. Marie-Claire sucht Trost bei ihrer Freundin Hedwig. Die beiden verwöhnten Mädchen sind sich einig, dass es vollkommen normal für ein armes Mädchen wie Merel ist, sich eifersüchtig zu gebärden und ihnen, den Schönen und Reichen, ihren Lebensstil zu missgönnen.
