Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel hat ein schlechtes Gewissen, da sie Till angelogen hat. In der Nacht durchsucht sie heimlich das kleine Zimmer ihrer toten Mutter. Sie erfährt, dass sie vieles mit ihr gemeinsam hat. Amika wird in seinem abgelegenen Stall immer wilder und unberechenbarer. Jan weiß nicht, was er tun soll und bittet seinen Großvater um Hilfe. Der gibt Amika starke Beruhigungsmittel, damit das Pferd sich nicht verletzt oder andere zu Schaden kommen. Jan muss dringend etwas unternehmen.

Studio 100 International
