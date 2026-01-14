Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Staffel 1, Folge 12
vom 14.01.2026
12 Min.
Ab 6

Merel versucht ein weiteres Mal, ihrem Vater von ihrem Job auf dem Reiterhof zu erzählen. Doch leider auch dieses Mal erfolglos. Die Familie De La Fayette ist in Hochspannung, denn morgen kommen Matthias Lodewich und Jasmin. Marie-Luise geht ihrem Mann Herbert nachts in den Stall nach, weil sie befürchtet, dass er dahinter kommen ist, dass Amika nicht nur nicht geritten wird, sondern auch noch abgeschoben in einem alten Stall steht. Dabei entdeckt sie, dass ihr Mann ihr offensichtlich vollkommen vertraut und ein Geschenk für ihre Tochter Marie-Claire versteckt hat, - den ersehnten rosaroten Motorroller! Marie-Luise ist überglücklich und fühlt sich gleichzeitig beschämt.

Studio 100 International
