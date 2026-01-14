Amika
Folge 9: Merels wackelige Lüge
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel streichelt Amika und wird von Jan erwischt. Er verbietet ihr ausdrücklich sich dem Pferd zu nähern, oder mit irgendjemandem über sein Schicksal zu reden. Traurig schiebt Merel ihr Fahrrad nach Hause, denn sie hat zu allem Unglück auch noch einen Platten. Zu Hause wartet ihr Vater mit einem köstlichen Abendessen auf sie und möchte mit ihr über ihre neue Arbeit im “Einkaufszentrum” sprechen. Merel verstrickt sich immer weiter in Lügen.
