Amika
Folge 4: Pferdemist und andere Düfte
Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel befolgt die falschen Anweisungen von Marie-Claire und Chanel. Sie streut teures Futter in die Boxen und reibt die Sättel mit stinkendem Fett ein. Daraufhin wird sie von Marie-Luise entlassen und muss sofort gehen. Der Pferdepfleger Jan sieht jedoch, was für ein fleißiges Mädchen die neue Stallhilfe ist und setzt sich für sie ein. Marie-Luise gibt Merel eine zweite Chance. Marie-Claire überlegt, wie sie Caspers Aufmerksamkeit erlangen kann und bittet Chanel, ihr dabei zu helfen.
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6