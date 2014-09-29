Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 117

SAT.1Staffel 1Folge 117vom 29.09.2014
Episode 117

Anna und die Liebe

Folge 117: Episode 117

23 Min.Folge vom 29.09.2014Ab 12

Katja wird wütend, als sie sieht, wie liebevoll Jonas Anna tröstet. Anna ist hingegen mit ihren Gedanken noch immer bei ihrem Vater. Sie will unbedingt herausfinden, wer ihn an die Polizei verraten hat - und verdächtigt Steffi. Katja versucht währenddessen, Jannick gegen Anna und Jonas aufzuwiegeln. Katja sagt Anna außerdem offen, dass sie Jonas immer noch sehr liebt und droht ihr massiv ...

