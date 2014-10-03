Anna und die Liebe
Folge 126: Eine Ära geht zu Ende
23 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12
Annas Bemühungen waren umsonst: Broda & Broda wurde verkauft. In der Firma gibt man ihr die Schuld und selbst Jonas glaubt, Anna habe aus Eifersucht die Negative zerstört. Sie räumt freiwillig ihre Sachen zusammen und kehrt nach Hause zurück - dort will sie unterkriechen und wieder als Kellnerin arbeiten ...
