Anna und die Liebe

SAT.1 Staffel 1 Folge 132 vom 08.10.2014
24 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12

Anna hat einen herben Dämpfer erlitten: Katja hat die Lüge verbreitet, sie arbeite mit Gerrit zusammen. Nach einer "Racheaktion" an ihren Kleidern entschließt sie sich, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Mit Maik als Helfershelfer sorgt sie dafür, dass sie mit Jonas und Katja im Fahrstuhl eingeschlossen wird. Rettung soll erst dann erfolgen, wenn Katja mit der Wahrheit herausrückt ...

SAT.1
