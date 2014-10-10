Anna und die Liebe
Folge 135: Abhängig
23 Min.Folge vom 10.10.2014Ab 12
Durch einen Streit mit Paloma wird Anna endgültig klar, dass sie sich etwas vormacht und in der Goldelse tatsächlich nicht glücklich wird. Nachdem alle davon überzeugt sind, dass sie mit Gerrit und Natascha gemeinsame Sache macht, fasst sie einen folgenschweren Entschluss: Wenn schon, denn schon ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen