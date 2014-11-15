Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Unter Schock

SAT.1Staffel 1Folge 156vom 15.11.2014
Unter Schock

Unter SchockJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 156: Unter Schock

24 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 12

Natascha und Gerrit gehen ein hohes Risiko ein: Gerrit täuscht einen Unfall vor, damit er dem sicheren Knast für den Mord an seinem Vater entflieht. Aber damit der Unfall echt wirkt, muss er sein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Natascha stirbt vor Angst, dass sie in der Aktion auch noch Gerrit verlieren könnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen