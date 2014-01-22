Anna und die Liebe
Folge 161: Plan B
24 Min.Folge vom 22.01.2014Ab 12
Anna hat aus Angst, sich wieder in Jonas zu verlieben, einen Plan B ausgeheckt: Sie will als freie Mitarbeiterin für verschiedene Firmen arbeiten und eine davon könnte die von Jonas sein. Hauptsache, man sieht sich nicht so oft.
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Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: SAT.1 & © Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen