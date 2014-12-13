Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 166vom 13.12.2014
Folge 166: Raus mit der Sprache

24 Min.Folge vom 13.12.2014Ab 12

Anna schwebt auf Wolke sieben - sie glaubt, dass Jonas Katja verlassen wird. Als Katja am Tag des Chulo-Spot-Drehs verschwindet, übernimmt Anna das Briefing und ersetzt sogar ein erkranktes Model. Anna wächst über sich hinaus und entscheidet, dass es endlich Zeit ist, Jonas ihre wahren Gefühle zu offenbaren ...

SAT.1
