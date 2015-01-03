Anna und die Liebe
Folge 174: Frühlingsgefühle
24 Min.Folge vom 03.01.2015Ab 12
Anna versucht, sich bei Jonas für den Eieranschlag auf Dr. Hahn zu rechtfertigen, aber er will nichts davon hören. Ausgerechnet an dem neuen Kunden hat sie ihre Wut über die aufdringlichen Kontaktanzeigen-Interessenten ausgelassen. Jonas wünscht sich die stille Anna zurück und wirft sie aus dem Babyprom-Team ...
