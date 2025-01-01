Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 185
24 Min.Ab 12

Anna und Jonas ziehen ihren Auftritt auf dem Society-Event erfolgreich durch und lösen dadurch erheblichen Pressewirbel aus. Anna muss ihren Eltern beichten, dass sie mit ihrem Auftritt nicht nur die Veranstaltung ihrer Schwester torpediert, sondern auch die Existenz der "Goldelse" aufs Spiel gesetzt hat. Jonas wird von Katja aus der Wohnung geworfen ...

