Anna und die Liebe
Folge 218: Mehr als nur Freundschaft
24 Min.Folge vom 18.04.2015Ab 12
Da Vanessa den Kuss sofort herunterspielt, gehen die beiden Freundinnen weiter unbefangen miteinander um. Anna fühlt sich frei und unbeschwert wie lange nicht mehr. Dass Vanessa vielleicht mehr für sie empfinden könnte, kommt Anna nicht in den Sinn. Umso größer ist am Ende ihre Überraschung ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
