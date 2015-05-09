Anna und die Liebe
Folge 228: Überzeugend
24 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 12
Anna fürchtet, dass Alexanders Vergangenheit ihn mehr und mehr einholen wird und er seine verdrängten Probleme nicht mehr beherrschen kann. Als er mit Gerrit zusammentrifft, nutzt der Alexanders momentane Verwirrung aus ... Gerrit erfährt, dass Anna am gleichen Pitch arbeitet, an dem auch Broda & Broda interessiert ist.
