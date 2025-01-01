Anna und die Liebe
Folge 230: Episode 230
24 Min.Ab 12
Anna kehrt zurück nach Hamburg und will sich voller Elan in ihre Arbeit an der Q-Kampagne stürzen. Doch dazu hat sie keine Gelegenheit mehr, denn der Agenturchef feuert sie auf der Stelle. Er beschuldigt Anna, illoyal zu sein, denn ihre Idee wurde gestern bereits bei Broda & Broda angeboten und gekauft ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
