Anna und die Liebe
Folge 236: Episode 236
23 Min.Ab 12
Das Antibiotikum, das Katja gegen die Listeriose nehmen muss, schlägt nicht an - ihr ungeborenes Kind ist daher akut gefährdet. Als sie dann auch noch ein Gespräch mitbekommt, in dem klar wird, wie groß die Liebe von Jonas zu Anna wirklich ist, bricht für Katja eine Welt zusammen. Und wieder ist es Gerrit, der für die verzweifelte Katja da ist ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
