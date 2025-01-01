Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Aufgeflogen

SAT.1Staffel 1Folge 237
Aufgeflogen

AufgeflogenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 237: Aufgeflogen

23 Min.Ab 12

Jonas hat Katja gegenüber ein zunehmend schlechtes Gewissen, da er sich in letzter Zeit nicht sehr nett verhalten hat. Katja hingegen wird immer klarer, dass sie für Jonas offenbar nur die zweite Wahl ist. Als er sich mit ihr versöhnen möchte, macht sie ihm klar, dass sie nicht mehr so weitermachen kann ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen