Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Alles an seinen Platz

SAT.1Staffel 1Folge 36
Alles an seinen Platz

Alles an seinen PlatzJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 36: Alles an seinen Platz

23 Min.Ab 12

Panisch versucht Anna zu verhindern, dass Jonas sie als seine Chatpartnerin 'Cinderella' enttarnt. In einer abenteuerlichen Aktion vertauscht sie seinen Laptop mit ihrem und fleht Lars an, Jonas' Passwort zu knacken. Währenddessen muss Anna Jonas von der Benutzung seines Mail-Accounts abhalten und geht dafür notgedrungen einen Deal mit Katja ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen