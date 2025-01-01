Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 47

SAT.1Staffel 1Folge 47
Episode 47

Anna und die Liebe

Folge 47: Episode 47

23 Min.Ab 12

Anna nimmt jeden Strohhalm, um etwas über den tatsächlichen Verbleib ihres Vaters herauszufinden. Deshalb geht sie auf Gerrits absurde Forderung ein, etwas zu unternehmen, um Jonas wieder mit Katja zu versöhnen. Denn nur so kommt Gerrit wieder an Informationen. Auch Katja versucht weiter, sich wieder anzunähern und will Jonas mit Lars eifersüchtig machen.

