SAT.1Staffel 1Folge 60vom 09.08.2024
Folge 60: Teamwork

23 Min. Ab 12

Bevor Anna ihre Kündigung aussprechen kann, kommt ihr Jonas zuvor: Er lässt Katjas Schwindel auffliegen, weil er herausgefunden hat, dass sie Annas Idee als ihre ausgegeben hat. Katja ist bis auf die Knochen blamiert ...

