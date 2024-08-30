Anna und die Liebe
Folge 77: Schlechte Karten
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Zu Annas Überraschung vertraut ihr Jonas weiterhin. Sie hofft, dass er sich jetzt auch wieder mit Jannick versöhnen wird, der sie unterstützt hatte, Jonas von Watanabes Pleite zu überzeugen. Aber Katja duldet nicht, dass sich Jonas mit Jannick ausspricht ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen