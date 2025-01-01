Anna und die Liebe
Folge 80: Überraschungen
24 Min.Ab 12
Anna ist über Katjas Hochzeitspläne bestürzter, als ihr lieb ist. Katja versucht subtil, das Thema Hochzeit bei Jonas anzuschneiden und zeigt sich Natascha als Traumschwiegertochter. Die macht aber keinen Hehl daraus, dass sie nie eine Broda werden wird ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen