Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Überraschungen

SAT.1Staffel 1Folge 80
Überraschungen

ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 80: Überraschungen

24 Min.Ab 12

Anna ist über Katjas Hochzeitspläne bestürzter, als ihr lieb ist. Katja versucht subtil, das Thema Hochzeit bei Jonas anzuschneiden und zeigt sich Natascha als Traumschwiegertochter. Die macht aber keinen Hehl daraus, dass sie nie eine Broda werden wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen