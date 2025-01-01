Anna und die Liebe
Folge 99: Ausblicke
25 Min.Ab 12
Anna hat Jannick gestanden, in Jonas verliebt gewesen zu sein. Nach seiner Reaktion hat sie Angst, dass jetzt alles aus ist, aber er ist froh, dass Anna so ehrlich war. Die beiden wollen ein Zeichen ihrer Liebe setzen und gleich morgen auf einer Insel in der Nordsee heiraten. Ganz allein - bis Katja und Jonas dort auftauchen und vorschlagen, eine Doppelhochzeit zu feiern ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen