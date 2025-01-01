Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 101

SAT.1Staffel 5Folge 101
Folge 101: Episode 101

23 Min.Ab 12

Nina versucht, sich Luca aus dem Kopf zu schlagen, doch ihre Gedanken kreisen immer wieder nur um ihn. Er hat inzwischen Lindenbergs Angebot, der ihm seine Firmenanteile an Lanford für eine Ehe mit Carla in Aussicht gestellt hat, empört ausgeschlagen.

