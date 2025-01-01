Anna und die Liebe
Folge 18: Episode 18
23 Min.Ab 12
Nachdem Nina und Jojo vor Luca das glückliche Paar gespielt haben, ist Nina unsicher, ob sie nicht zu weit gegangen sind. Die nächste Begegnung mit Luca erinnert Nina daran, dass es besser ist, sich alle Gefühle ihm gegenüber zu verbieten. Und so versucht Nina lieber, sich Jojo zuzuwenden.
