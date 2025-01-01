Anna und die Liebe
Folge 4: Episode 4
23 Min.Ab 12
Kais Drohung wirft Nina völlig aus der Bahn. Verzweifelt sucht sie nach Auswegen, doch auch dabei handelt sie sich nur weitere Demütigungen ein. Schließlich trifft Nina eine fatale Entscheidung ... Carla hat sich durch Ninas Entwürfe den Posten als Chefdesignerin erschlichen und genießt ihren Triumph. Doch dann erhält sie den Auftrag, der ihr einfach nicht gelingen will.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen