Folge 13: Episode 13
23 Min.Ab 12
Nina schafft es einfach nicht, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Fluchtartig verlässt sie den Tatort und versucht, die Gefühlswelle, die über ihr zusammen zu brechen droht, in den Griff zu bekommen. Das funktioniert sogar vorerst - bis plötzlich Luca vor ihr steht.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen