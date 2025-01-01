Anna und die Liebe
Folge 15: Episode 15
24 Min.Ab 12
Nina ist niedergeschlagen und unglücklich, denn Luca hat einen Hochzeitstermin mit Olivia verkündet. Doch in Jojo hat sie einen Freund gefunden, der sie wieder zum Lachen bringt. Als Nina ihm gerührt dafür dankt, scheint die Welt für Jojo einen Moment lang still zu stehen. Als er ihr am nächsten Tag eine Überraschung bereiten will, geht das gründlich schief.
