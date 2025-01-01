Anna und die Liebe
Folge 6: Folge 6
23 Min.Ab 12
Nina lehnt Carlas Angebot, zurück in die Firma zu kommen, ab. Als sie dann auch noch erfährt, dass Jojo bei Luca war und möglicherweise alles noch schlimmer gemacht hat, sucht sie das Gespräch mit Luca.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
