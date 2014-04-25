Anna und die Liebe
Folge 3: Episode 3
24 Min.Folge vom 25.04.2014Ab 12
Nina lässt sich tatsächlich von Carla überreden, weitere Entwürfe für das Oscar-Kleid zu zeichnen. Doch damit ist Nina nicht erlöst, denn eine neue Hiobsbotschaft wartet bereits auf sie ... Luca wird unterdessen klar, dass er Olivia in sein Leben einbeziehen muss, wenn er sie nicht verlieren will. Und er geht sogar noch weiter, um ihr zu beweisen, wie ernst es ihm ist.
