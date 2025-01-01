Anna und die Liebe
Folge 16: Episode 16
23 Min.Ab 12
Luca hat die Befürchtung, dass Olivia die Hochzeit absagen könnte. Also bereitet er ihr eine Überraschung, die sie so schnell nicht vergessen soll. Er glaubt, so all seine Probleme aus der Welt schaffen zu können. Aber diese Rechnung hat er ohne Olivia gemacht.
