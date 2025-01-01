Anna und die Liebe
Folge 17: Episode 17
24 Min.Ab 12
Olivia erkennt unglücklich, dass sie sich und Luca in eine Sackgasse manövriert hat: Kann Luca ihr beweisen, dass er sie liebt - und nicht Nina? Als beide beim Eislaufen auf Nina und Jojo treffen, kann Luca jedoch seine Eifersucht kaum mehr zügeln.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
