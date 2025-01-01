Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 17

SAT.1
Episode 17

Folge 17: Episode 17

24 Min.Ab 12

Olivia erkennt unglücklich, dass sie sich und Luca in eine Sackgasse manövriert hat: Kann Luca ihr beweisen, dass er sie liebt - und nicht Nina? Als beide beim Eislaufen auf Nina und Jojo treffen, kann Luca jedoch seine Eifersucht kaum mehr zügeln.

SAT.1
