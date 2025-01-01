Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 2

SAT.1Staffel 5Folge 2
Episode 2

Anna und die Liebe

Folge 2: Episode 2

24 Min.Ab 12

Ohnmächtig muss Nina mit ansehen, wie Luca sich von ihr abwendet. Jojo versucht vergeblich, Nina zu beruhigen. Sie kann es nicht ertragen, dass Luca sie für eine Lügnerin hält - und so ringt sie sich dazu durch, noch einmal das Gespräch mit ihm zu suchen. Dazu soll es allerdings nicht kommen, denn Carla überrumpelt sie mit einer unglaublichen Forderung.

