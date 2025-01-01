Anna und die Liebe
Folge 107: Episode 107 - FINALE
24 Min.Ab 12
Nina muss zittern, ob Carla zum Schluss noch einmal ihr Leben ruiniert, indem sie ihr Luca nimmt. Doch Luca bekommt die Situation unter Kontrolle und nicht nur das: Luca besiegelt seine Liebe zu Nina mit einem Heiratsantrag. Steht nun dem Glück nichts mehr im Wege?
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
