Anna und die Liebe
Folge 24: Episode 24
23 Min.Ab 12
Jojo hat Nina dazu überredet, mit ihm einen Weihnachtbaum aus dem Wald zu holen. Auf dem Rückweg verliebt sich Nina jedoch in eine Herde Gänse, die kurz vor der Schlachtung steht. Doch als es den beiden nicht gelingen will, die Tiere freizukaufen, fasst Jojo einen verwegenen Plan, mit dem er ein Stück weit Ninas Herz erobern kann.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen