Anna und die Liebe

Episode 31

SAT.1Staffel 5Folge 31vom 17.07.2020
Folge 31: Episode 31

23 Min.Folge vom 17.07.2020Ab 12

Nina ist glücklich, endlich mit Jojo zusammen zu sein. Doch die traute Zweisamkeit wird jäh gestört, als Carla anruft und Nina an die Fertigstellung der Entwürfe für Espinoza erinnert. Als wäre das nicht schon genug, trifft sie bei Lanford auch noch auf Luca - eine Begegnung mit Folgen.

